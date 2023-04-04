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«التعاون الخليجي»: الظروف مواتية لمحادثات سلام في اليمن

«التعاون الخليجي»: الظروف مواتية لمحادثات سلام في اليمن
5 ابريل 2023 01:46

الرياض (الاتحاد)

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دعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أبناء الشعب اليمني إلى وحدة الصف وإعلاء مصلحة اليمن العُليا، لينعم بالسلام والأمن والاستقرار، مؤكداً أن الظروف الحالية مواتية للانخراط في محادثات السلام للتوصل إلى حل سياسي وفق المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الشامل وقرار مجلس الأمن 2016.
وأشاد البديوي، في تصريح بمناسبة مرور عام على المشاورات اليمنية - اليمنية، بما توصل إليه اليمنيون خلال تلك المشاورات التي استضافها مجلس التعاون لدول الخليج العربية من 29 مارس إلى 7 أبريل 2022، وشاركت فيها القيادات اليمنية وأعضاء مجلسي النواب والشورى وممثلو القوى السياسية والمجتمع المدني، من التوصل إلى آليات مهمة لتعزيز وحدة الصف، وبناء قنوات التواصل والتشاور والمصالحة، ودعم القرار الاقتصادي لرفع المعاناة عن الشعب اليمني واستئناف عملية التنمية والبناء.
وأشار إلى أن «مجلس التعاون على يقين بأن أبناء الشعب اليمني وبما عُرف عنهم من حكمة وإيمان سيحققون تلك الأهداف السامية النبيلة التي عقدت المشاورات اليمنية - اليمنية لتحقيقها».

مجلس التعاون الخليجي
اليمن
مجلس الأمن الدولي
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