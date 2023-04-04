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«الغذاء العالمي» يدشن رحلاته الأسبوعية لمطار المخا

«الغذاء العالمي» يدشن رحلاته الأسبوعية لمطار المخا
5 ابريل 2023 01:46

عدن (الاتحاد)

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دشن برنامج الغذاء العالمي، أمس، رحلاته الأسبوعية إلى مطار المخا الدولي، غربي اليمن. وأقلت أول رحلة لبرنامج الغذاء العالمي إلى مطار المخا الدولي بعثة الإغاثة الأولية الدولية للمعونات الطبية برئاسة داني لستج.
 وعبرت رئيس البعثة لستج عن سعادتها بالوصول إلى الساحل الغربي عبر مطار المخا الدولي، مؤكدة أن عمل المنظمة في الساحل الغربي يمضي بشكل ممتاز. وقال مدير مطار المخا خالد عبداللطيف، إن الرحلة هي تدشين لرحلات  أسبوعية لبرنامج الغذاء العالمي بعد موافقة الحكومة على طلب الأمم المتحدة إقرار المطار مهبطاً لرحلاتها.

برنامج الغذاء العالمي
اليمن
المخا
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