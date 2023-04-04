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ترحيب أممي باختيار ممثلي «6+6» الليبية

ترحيب أممي باختيار ممثلي «6+6» الليبية
5 ابريل 2023 01:46

حسن الورفلي (بنغازي)

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رحّبت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، بإنجاز المجلس الأعلى للدولة تعديل الإعلان الدستوري الـ13 وتشكيل لجنة «6+6» التي ستشارك اللجنة المشكّلة من مجلس النواب في إعداد قوانين الانتخابات.
جاء ذلك على لسان منسق البعثة الأممية رايزدون زينينغا، خلال لقائه النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي عمر بوشاح في العاصمة طرابلس، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة. وخلال اللقاء، أكد زينينغا على استعداد الأمم المتحدة لتقديم الدعم الكامل للجنة، وجرى الحديث حول آخر التطورات المتعلقة بالمسار الانتخابي، وفق البيان نفسه.
من جانبه، رحّب بوشاح بدور بعثة الأمم المتحدة الداعم للعملية السياسية، وأطلعهم على الدعوة الموجّهة من لجنة المجلس الأعلى للدولة إلى لجنة مجلس النواب لعقد أول اللقاءات في العاصمة طرابلس ومن ثم تحديد آلية عمل اللجنة وأماكن انعقادها. ووفق البيان، أكد على «ضرورة تركيز كل الجهود في هذا التوقيت على العملية الانتخابية وتوفير الظروف المناسبة لها». والأربعاء، أعلن المجلس الأعلى للدولة، اختيار ممثليه في اللجنة المشتركة مع مجلس النواب «6+6» والموكول إليها إعداد قوانين لإجراء الانتخابات المنتظرة لحل الأزمة السياسية في البلاد. وفي 20 مارس الماضي، أعلن مجلس النواب تسمية ممثليه في اللجنة المشتركة «6+6». والتعديل الـ13 الذي أقره مجلس النواب وصدّق عليه مجلس الدولة، ينص على اختيار كل طرف منهما 6 أعضاء لتمثيله في صياغة قوانين انتخابية تجري عبرها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنتظرة.

مجلس النواب الليبي
ليبيا
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