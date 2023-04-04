مقتل قيادي «داعشي» بضربة أميركية في سوريا

عبد الله أبو ضيف، أحمد مراد (دمشق، القاهرة)

قتل قيادي بارز في تنظيم «داعش» الإرهابي، مسؤول عن التخطيط لهجمات في أوروبا، في ضربة شنتها القوات الأميركية في شمال غرب سوريا، وفق ما أعلنت القيادة الوسطى في الجيش الأميركي «سنتكوم» أمس.

ومنذ خسارة التنظيم المتطرف آخر معاقله في شرق سوريا عام 2019، تلاحق واشنطن التي تقود التحالف الدولي ضده في سوريا والعراق المجاور، قادته وتحركاتهم عبر استهدافات وعمليات إنزال للحؤول دون معاودته نشاطه.

وقال قائد القيادة الوسطى مايكل كوريلا في بيان إن «القوات الأميركية شنّت ضربة أحادية الجانب في شمال غرب سوريا، أسفرت عن مقتل خالد أياد أحمد الجبوري، القيادي البارز في التنظيم الاثنين».

وأضاف أن «الجبوري كان مسؤولاً عن التخطيط لهجمات لداعش في أوروبا وتطوير قيادة شبكة التنظيم».

وتستهدف خلايا التنظيم الإرهابي بين الحين والآخر السجون التي تحتجز عناصر وقادة التنظيم فيها، والمنتشرة في مناطق ومدن الشمال السوري، بغرض اقتحامها وإخراج المقاتلين التابعين للتنظيم، ما يشكل خطراً وتهديداً صريحاً لسكان هذه المناطق والدول المجاورة.

وبحسب بعض التقديرات، فإن هناك 9 سجون تحتجز ما يقارب 12 ألف سجين «داعشي» ينتمون إلى جنسيات مختلفة، أكبرها «مخيم الهول» ومن ثم «سجن غويران» في الحسكة، ويضم نحو 5 آلاف سجين، ويليه سجن «كامبا البلغار» بالعدد نفسه، وسجن الصناعة ويضم أكثر من 1000 سجين، وسجن الكسرة ويضم 500 «داعشي» من بينهم بعض قادة التنظيم، وسجن «ديريك المالكية» الذي يضم مئات «الدواعش»، بالإضافة إلى سجني «رميلان ونافكر»، والسجن المركزي في الرقة. وأكد الكاتب الصحفي السوري ومدير وكالة «نورث برس» شيروان يوسف، لـ «الاتحاد» أن الوقائع والشواهد تؤكد أن تنظيم «داعش» مازال موجوداً وقادراً على شن هجمات كبيرة عبر العمليات شبه اليومية التي تنفذها خلاياه بمناطق عدة في شمال شرقي سوريا، وبعض هذه العمليات تستهدف السجون التي تحتجز قادة وعناصر التنظيم.

وأوضح أن هناك نشاطاً مستمراً وكثيفاً من التنظيم في مناطق دير الزور بشكل خاص، وفي كامل مناطق شمال وشرقي سوريا بشكل عام، ما يجعل السجون التي تأثرت في الأيام الأخيرة بكارثة الزلزال بمثابة قنابل موقوتة تهدد سوريا ودول الجوار، وتشكل فرصة لعودة التنظيم الإرهابي إلى قوته مجدداً.

بدوره، أوضح عامر مراد، المحلل والكاتب الصحفي السوري، لـ«الاتحاد» أن عناصر «داعش» المحتجزين في السجون يمثلون خطراً كبيراً على أمن المنطقة، وعلى جهود التحالف الدولي المتعلقة بالقضاء على التنظيم الإرهابي، حيث يستغلون أي فرصة توتر أو فوضى للقيام بالاعتصام والعصيان أو الفرار من السجون، ولديهم تواصل مع الخارج بطرق خاصة، الأمر الذي يُزيد من حجم خطورتهم، لأنهم يشكلون رافداً للتنظيم إذا ما نجحت عمليات الفرار.

بدورها، كشفت جيهان حنان، رئيس الإدارة المشتركة لإدارة «مخيم الهول»، عن أن الوضع في المخيم خطر، حيث يشكل النساء والأطفال أكثر من 80% من المقيمين داخله.

وأضافت حنان في تصريح لـ «الاتحاد» أن المراكز التعليمية داخل المخيم تقوم بأنشطة تتعلق بحماية الطفل وتوعية الأمهات، مشيرةً إلى أن هذه الأنشطة لا تستطيع تغيير سلوك الأطفال الذي يتصف بعدوانية شديدة، وفق قولها.