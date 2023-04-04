الصومال.. 1200 قتيل ومصاب بسبب الألغام ومخلفات الحرب

مقديشو (الاتحاد)

أفادت الأمم المتحدة بأن أكثر من 1200 صومالي قُتلوا أو أُصيبوا بسبب الذخائر غير المتفجرة، بما في ذلك الألغام الأرضية والعبوات الناسفة والمتفجرات من مخلفات الحرب.

وقالت نائبة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في الصومال، أنيتا كيكي غبيهو، أمس، إن «حصيلة الذخائر المتفجرة في الصومال باهظة للغاية ولا يمكن دفعها».

وأكدت أن الأمم المتحدة ملتزمة بالعمل مع السلطات الصومالية والشركاء المحليين والدوليين لحماية المدنيين وتعزيز السلام والأمن والتنمية في الصومال.

وأشادت «بشجاعة وتفاني العاملين في مجال الأعمال المتعلقة بالألغام، والتزامهم بتهيئة بيئة آمنة لجميع الصوماليين».

وقالت الأمم المتحدة إنها تعمل مع الحكومة الصومالية على المستوى الوطني ومستوى الولايات للتخفيف من تأثير الذخائر المتفجرة.

ويشمل الدعم توفير أجهزة الحد من مخاطر الذخائر المتفجرة، وأنشطة المسح والتطهير، ومبادرات الدعوة، وتنمية القدرات لتعزيز الالتزام بالصكوك القانونية الدولية.