الأربعاء 5 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الصومال.. 1200 قتيل ومصاب بسبب الألغام ومخلفات الحرب

الصومال.. 1200 قتيل ومصاب بسبب الألغام ومخلفات الحرب
5 ابريل 2023 01:46

مقديشو (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
أميركا تدعو «الحوثي» إلى تسليم خرائط الألغام في اليمن
«الشباب» الإرهابية تضرم النار في منازل المدنيين وسط الصومال

أفادت الأمم المتحدة بأن أكثر من 1200 صومالي قُتلوا أو أُصيبوا بسبب الذخائر غير المتفجرة، بما في ذلك الألغام الأرضية والعبوات الناسفة والمتفجرات من مخلفات الحرب.
وقالت نائبة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في الصومال، أنيتا كيكي غبيهو، أمس، إن «حصيلة الذخائر المتفجرة في الصومال باهظة للغاية ولا يمكن دفعها».
وأكدت أن الأمم المتحدة ملتزمة بالعمل مع السلطات الصومالية والشركاء المحليين والدوليين لحماية المدنيين وتعزيز السلام والأمن والتنمية في الصومال.
وأشادت «بشجاعة وتفاني العاملين في مجال الأعمال المتعلقة بالألغام، والتزامهم بتهيئة بيئة آمنة لجميع الصوماليين».
وقالت الأمم المتحدة إنها تعمل مع الحكومة الصومالية على المستوى الوطني ومستوى الولايات للتخفيف من تأثير الذخائر المتفجرة.
ويشمل الدعم توفير أجهزة الحد من مخاطر الذخائر المتفجرة، وأنشطة المسح والتطهير، ومبادرات الدعوة، وتنمية القدرات لتعزيز الالتزام بالصكوك القانونية الدولية.

الصومال
الألغام
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
«الاتحاد للطيران»: إتمام أول دفعة من برنامج منح رخصة طيار متعدد الطواقم
الاقتصادي
«الاتحاد للطيران»: إتمام أول دفعة من برنامج منح رخصة طيار متعدد الطواقم
اليوم 14:22
«مطارات أبوظبي» توقع اتفاقية شراكة مع «جيتكس»
الاقتصادي
«مطارات أبوظبي» توقع اتفاقية شراكة مع «جيتكس»
اليوم 14:17
مليار درهم تمويلات «أبوظبي الإسلامي» للشركات الصغيرة والمتوسطة
الاقتصادي
مليار درهم تمويلات «أبوظبي الإسلامي» للشركات الصغيرة والمتوسطة
اليوم 14:14
«الإمارات دبي الوطني» ينظّم أول إصدار من الصكوك لـ«مصرف الراجحي»
الاقتصادي
«الإمارات دبي الوطني» ينظّم أول إصدار من الصكوك لـ«مصرف الراجحي»
اليوم 14:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©