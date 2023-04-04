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بغداد وأربيل يوقعان اتفاقاً لاستئناف تصدير النفط عبر تركيا

بغداد وأربيل يوقعان اتفاقاً لاستئناف تصدير النفط عبر تركيا
5 ابريل 2023 01:46

هدى جاسم (بغداد) 

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أعلنت الحكومة العراقية، أمس، توقيع «اتفاق مؤقت» بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان لاستئناف تصدير النفط الخام من الإقليم ومحافظة كركوك بعد توقفه لعدة أيام بسبب قرار تحكيم دولي. 
وذكرت رئاسة الوزراء العراقية في بيان أن الاتفاق وقع برعاية رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني بعد مباحثات بينهما تطرقت إلى أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في مختلف المجالات. 
وقال السوداني في مؤتمر صحفي مع بارزاني عقب التوقيع، إن المفاوضات مع الإقليم كانت متواصلة منذ قرار محكمة التحكيم الدولية الذي أوقف تصدير نفط الإقليم.  وأوضح أن «الضرر الناجم عن وقف التصدير لم يخص الإقليم وحده بل طال مجمل إيرادات النفط المثبتة في الموازنة الاتحادية لثلاثة أعوام وكان سيتسبب بارتفاع نسبة العجز بشكل كبير لولا هذا الاتفاق».  وكانت هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس أصدرت في الـ 23 من مارس الماضي قراراً ألزم الحكومة التركية بالامتثال لتعليمات الحكومة الاتحادية العراقية فيما يتعلق بحركة النفط الخام المصدر من العراق إلى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطات النهائية. 

بغداد
أربيل
كردستان العراق
العراق
النفط
تركيا
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