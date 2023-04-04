«الناتو» يمنح أوكرانيا أمل الانضمام.. وموسكو تتوعد

بروكسل (وكالات)

انضمت فنلندا، أمس، إلى حلف شمال الأطلسي لتصبح العضو الـ31 في هذه المنظومة، مما يشكّل نقطة تحوّل استراتيجية للحلف، أثارت غضب روسيا، فيما أشار أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ الى أن «موقف الناتو ثابت: أوكرانيا ستصبح عضوًا في الحلف»، لكن «الهدف الأساسي حتى الساعة هو صمودها كدولة سيدة ومستقلة، وإلّا يصبح الحديث عن العضوية دون معنى». وأبدى الرئيس الأميركي، جو بايدن، «فخره» باستقبال فنلندا داخل الحلف، متعهّداً بمواصلة «الدفاع سوياً عن كلّ شبر من أراضي» الحلف.وشدّد بايدن على أنّه سيكون «مسروراً» أيضاً باستقبال السويد في الحلف «في أسرع وقت».

وقال وزير الدفاع الفنلندي، انتي كايكونن، قبل الحفل «هذا بالتأكيد يوم عظيم لفنلندا، لكنه أيضاً أمر جيد لحلف شمال الأطلسي». في وقت سابق، أشاد ستولتنبرغ، ووزير الخارجية الأميركي بانضمام فنلندا واعتبروه «يوماً تاريخياً».وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الوصيّ على المعاهدة التأسيسية للحلف الدفاعي، خلال حفل في مقر الحلف في بروكسل «نعلن فنلندا العضو الـ31 في الحلف مع تسلمنا وثيقة الانضمام هذه». ونددت روسيا بالخطوة واعتبرتها مساساً بأمنها وتوعدت باتخاذ «إجراءات مضادة». وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحفيين: «هذا تصعيد جديد للوضع، توسيع حلف شمال الأطلسي يشكل مساساً بأمننا وبمصالحنا الوطنية». وأصبحت الدولة الإسكندنافية، التي تتشارك مع روسيا حدوداً بطول 1300 كيلومتر، العضو الحادي والثلاثين في حلف شمال الأطلسي في ذكرى تأسيسه في الرابع من أبريل 1949.

ويُرفع العلم الفنلندي في الفناء الرئيسي في مقر المنظمة في بروكسل بين علمَي إستونيا وفرنسا، بحسب الترتيب الأبجدي. وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي عند وصوله إلى «فنلندا الآن في أمان». وأضاف «يمثل حلفاء الأطلسي معاً 50% من القوة العسكرية العالمية». وقال ستولتنبرغ: «أنا على ثقة تامّة بأن السويد ستصبح عضوًا أيضًا. إنها أولوية بالنسبة للناتو، وبالنسبة لي أن نضمن حصول ذلك في أسرع وقت ممكن». وأشار ستولتنبرغ إلى أن انضمام الدولتين الإسكندنافيتين إلى الحلف فيه دلالة على أن «باب الناتو يبقى مفتوحاً».