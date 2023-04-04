مقتل 6 «دواعش» في أفغانستان

كابول (وكالات)

قتلت قوات الأمن التابعة لطالبان في إقليم بلخ بشمال أفغانستان، 6 من العناصر الرئيسية بتنظيم داعش الإرهابي، في عملية خاصة نفذتها أمس الأول، بحسب ما أوردته وكالة أنباء «خاما برس» الأفغانية، أمس.

وأكد محمد آصف وزيري، المتحدث باسم شرطة إقليم بلخ، أن 6 من العناصر الرئيسية في داعش بولاية خراسان، قتلوا في غارة خاصة شنتها قوات الأمن التابعة لطالبان، في وقت متأخر من مساء أمس الأول، بمنطقة «نهر الشاهي» في الإقليم.

وجرت وقائع العملية بعدما اعتقل جهاز المخابرات التابع لطالبان، أحد العناصر الإجرامية الأحد الماضي، بسبب تورطه في عدد من الهجمات الدامية التي وقعت بإقليم بلخ، ومن بينها اغتيال حاكم الإقليم، محمد داود مزمل. ويتردد أن المتهم قال إنه شارك في حادث تفجير وقع في مكتب حاكم بلخ، وفي مركز تبيان الثقافي، وعدد آخر من الحوادث.