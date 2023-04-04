الأربعاء 5 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

شولتس يتوقع انضمام السويد إلى الناتو بحلول يوليو

شولتس يتوقع انضمام السويد إلى الناتو بحلول يوليو
5 ابريل 2023 00:58

صرح المستشار الألماني أولاف شولتس بأنه يتوقع قرب انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) وذلك بعد أن انضمت فنلندا إلى الحلف رسمياً اليوم الثلاثاء.

ونقل بيان عن شولتس قوله إن الحكومة الألمانية لا تزال تتوقع أن السويد ستشارك إلى جانب فنلندا كعضو جديد في قمة الحلف المزمع إقامتها في يوليو المقبل، ووعد بأن "السويد تحظى بدعمنا الكامل في هذا المسار".

أخبار ذات صلة
وزراء خارجية الناتو يستأنفون اجتماعاتهم لليوم الثاني
«الناتو» يمنح أوكرانيا أمل الانضمام.. وموسكو تتوعد

وعن انضمام فنلندا إلى الناتو، قال شولتس: "هذه خطوة تاريخية ستعزز الحلف ككل وتعني المزيد من الأمن في أوروبا ومن أجلها".

تجدر الإشارة إلى أن فنلندا الواقعة شمالي أوروبا ظلت على مدار عقود تولي -على نحو مشابه للسويد- أهمية عظيمة لعدم الانحياز العسكري، لكنهما قررتا في العام الماضي تقديم طلب للانضمام إلى الحلف الأطلسي.

المصدر: د ب أ
أولاف شولتس
الناتو
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
«الاتحاد للطيران»: إتمام أول دفعة من برنامج منح رخصة طيار متعدد الطواقم
الاقتصادي
«الاتحاد للطيران»: إتمام أول دفعة من برنامج منح رخصة طيار متعدد الطواقم
اليوم 14:22
«مطارات أبوظبي» توقع اتفاقية شراكة مع «جيتكس»
الاقتصادي
«مطارات أبوظبي» توقع اتفاقية شراكة مع «جيتكس»
اليوم 14:17
مليار درهم تمويلات «أبوظبي الإسلامي» للشركات الصغيرة والمتوسطة
الاقتصادي
مليار درهم تمويلات «أبوظبي الإسلامي» للشركات الصغيرة والمتوسطة
اليوم 14:14
«الإمارات دبي الوطني» ينظّم أول إصدار من الصكوك لـ«مصرف الراجحي»
الاقتصادي
«الإمارات دبي الوطني» ينظّم أول إصدار من الصكوك لـ«مصرف الراجحي»
اليوم 14:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©