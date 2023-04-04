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ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار جليدي بولاية سيكيم الهندية إلى 7 قتلى

ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار جليدي بولاية سيكيم الهندية إلى 7 قتلى
4 ابريل 2023 22:15

 ارتفع عدد ضحايا انهيار جليدي كبير وقع في منطقة ناتولا بولاية سيكيم الهندية، اليوم الثلاثاء، إلى 7 قتلى حسبما أفادت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا".

وجاء في بيان للجيش الهندي أن الانهيار الجليدي أصاب أحد الممرات المهمة الذي يربط جانجتوك بناولا على الحدود الصينية في حوالي الساعة 11:30 صباحا، مما أدى إلى محاصرة خمس أو ست مركبات تقل نحو 30 شخصا تحت الثلوج.

وقال مسؤول بحكومة الولاية إنه حتى الساعة الرابعة مساء، تم انتشال سبع جثث من الثلوج وإنقاذ 23 شخصا على قيد الحياة، من بينهم ستة سائحين من واد عميق، نقلا عن تقارير من الجيش.

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وتابع أن من بين القتلى امرأة وطفلاً. وكانت الشرطة الهندية قد قالت في وقت سابق إن 6 سائحين قتلوا وأصيب 11 آخرون في الانهيارات الجليدية، مشيرة إلى أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفى جانجتوك، عاصمة الولاية.

وقال مسؤولون إن أفراد الجيش وفرق إدارة الكوارث بالولاية والشرطة لا تزال مستمرة في عمليات البحث والإنقاذ في المنطقة لمعرفة ما إذا كان هناك محاصرون تحت الثلوج أم لا.

المصدر: د ب أ
انهيار جليدي
الهند
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