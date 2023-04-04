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بايدن يبدي «فخره» باستقبال فنلندا في «الناتو»

جو بايدن
4 ابريل 2023 19:22

أبدى الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء «فخره» باستقبال فنلندا داخل حلف شمال الأطلسي بعدما أصبحت رسمياً العضو الحادي والثلاثين فيه.

وقال بايدن في بيان «حين شنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هجومه على أوكرانيا، اعتقد أنّه سيتمكّن من إحداث انقسام في أوروبا وحلف شمال الاطلسي».

وأضاف «يسعدني أن أرحّب بفنلندا باعتبارها الحليف الحادي والثلاثين لحلف شمال الأطلسي»، متعهّداً مواصلة «الدفاع سوياً عن كلّ شبر من أراضي» الحلف.

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المصدر: وكالات
جو بايدن
أميركا
فنلندا
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