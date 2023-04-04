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زيلينسكي يهنئ فنلندا بانضمامها إلى «الناتو»

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
4 ابريل 2023 19:20

قدّم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، «تهانئه الصادقة» إلى فنلندا بعد انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي، معتبراً أنّ الأخير هو «الضمان الفاعل الوحيد للأمن في المنطقة» في مواجهة روسيا.

وكتب زيلينسكي على «تيليغرام»: «تهانيّ الصادقة لفنلندا والرئيس ساولي نينيستو بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي».

وتطمح كييف بدورها إلى الانضمام للحلف.

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المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
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