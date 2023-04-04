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بلينكن يدعو تركيا والمجر للموافقة على انضمام السويد لـ«الناتو»

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
4 ابريل 2023 18:39

دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الثلاثاء تركيا والمجر إلى الموافقة «من دون تأخير» على انضمام السويد إلى حلف شمال الاطلسي، وذلك بعيد انضمام فنلندا رسمياً إلى الحلف.

وقال بلينكن في بيان إثر احتفال رُفع خلاله علم فنلندا أمام مقر الحلف في بروكسل، «نشجّع تركيا والمجر على المصادقة على بروتوكولات انضمام السويد من دون تأخير، بحيث نتمكن من استقبال السويد في الحلف الأطلسي في أسرع وقت».

 

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المصدر: وكالات
تركيا
أنتوني بلينكن
المجر
السويد
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