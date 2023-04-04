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عربي ودولي
استدعاء رجال الإطفاء في براغ لإخماد «حريق في فيديو»
أرشيفية
4 ابريل 2023 18:37
استجاب رجال الإطفاء في براغ لنداء طوارئ، تلقوه بعد أن لاحظ أحد السكان، تصاعد ألسنة لهب في غرفة معيشة بمنزل يقع على الجانب الآخر من الطريق.
ولم يجد رجال الإطفاء أي حريق، ولكن اكتشفوا أن الأمر كله كان بسبب شاشة عرض ذكية، يُعرض عليها مقطع فيديو متكرر لنيران حقيقية، بحسب ما قاله متحدث باسم خدمة الإطفاء، اليوم الثلاثاء.
وبعد أن فحص أفراد خدمة الإطفاء المكان بإمعان وهدوء، قال المتحدث: «لا نشعر بالغضب من الشخص الذي اتصل بنا. فقد فعل ما كان يجب عليه أن يقوم به».
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