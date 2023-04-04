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السيناريوهات المحتملة بعد توجيه الاتهام إلى ترامب
دونالد ترامب
4 ابريل 2023 17:42
يمثل دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أمام محكمة في نيويورك لإبلاغه رسمياً بتوجيه تهم جنائية إليه.
في ما يلي ما يمكن أن يحدث عندما يصبح الجمهوري البالغ 76 عاماً أوّل رئيس سابق أو في المنصب يُوجَّه إليه الاتّهام بارتكاب جناية، وذلك على أعتاب الانتخابات الرئاسيّة التي يسعى ترامب إلى خوضها في 2024.
- تسليم نفسه
وصل ترامب الذي دانته هيئة محلفين الأسبوع الماضي إلى نيويورك، الاثنين، قادماً من مسكنه في مار اي لاغو في فلوريدا لتسليم نفسه إلى السلطات في نيويورك.
وفي إطار الإجراءات المتوقعة لتوجيه التهمة الجنائية له، سيخضع الرئيس الأميركي السابق لإجراءات الحجز المعتادة عبر أخذ بصماته في محكمة في مانهاتن، وقد يتم أيضاً التقاط صورته.
وقال محامي ترامب جو تاكوبينا الأحد إن موكّله لن يكون مكبّل اليدين.
وتم نشر قوات الأمن بشكل كبير حول المحكمة التي سيمثل ترامب أمامها لإبلاغه رسمياً بتوجيه تهم جنائية إليه، ولم يكشف بعد عن التهم التي ستوجه إلى الرئيس السابق.
ووُضعت شرطة مدينة نيويورك في «حالة تأهب» قبل مثول ترامب أمام المحكمة.
ويخطط أنصار الرئيس السابق للتظاهر صباح الثلاثاء أمام «برج ترامب» الذي أمضى فيه ليلته.
ووجّه المدّعي العام في مانهاتن ألفين براغ الذي يتبع مكتبه لقضاء ولاية نيويورك، التهمة رسمياً إلى الرئيس السابق.
- المثول أمام القاضي
بعد احتجازه، سيمثل ترامب أمام القاضي خوان مرشان، وهناك ستتم تلاوة التهم الموجهة ضده.
ومن المتوقع حدوث ذلك الساعة 2:15 ظهراً (18:15 ت غ) والإعلان عن التهم رسمياً.
وقد يضع القاضي شروطاً أمام إطلاق سراح ترامب وسيحدد موعد الجلسة المقبلة.
وكان تاكوبينا أكد أن ترامب سيدفع ببراءته.
وسيسعى ترامب إلى إسقاط التهم من دون الخضوع لمحاكمة، بحسب محاميه، مؤكداً أنه لا توجد «أي فرصة» لأن يتوصل الرئيس السابق إلى اتفاق تسوية مع الادعاء.
وبحسب تاكوبينا «الرئيس ترامب لن يقبل بصفقة مع الادعاء في هذه القضية» مؤكداً «هذا لن يحدث. لا جريمة».
ومن المتوقع أن يغادر ترامب نيويورك بعد ذلك بوقت قصير متوجهاً إلى فلوريدا ويخطط لإلقاء خطاب في مار اي لاغو في الساعة 8:15 مساء (12:15 ت غ).
- سجن
مع عدم معرفة التهم، من الصعب التكهن إن كانت الإدانة المحتملة ستؤدي إلى الحكم بالسجن على رئيس أميركي سابق، في وضع غير مسبوق.
ويعتقد بأن التهم التي ستوجه إلى ترامب ستشمل الاحتيال التجاري وانتهاكات متعلقة بتمويل الحملات الانتخابية، ولكن من غير الواضح إن كانت من جرائم الجنايات التي تؤدي إلى عقوبة السجن المحتملة.
ولا يملك ترامب أي سجل جنائي. وليس واضحاً بعد إن كان سيتم الحكم عليه بالسجن حال إدانته.
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المصدر: وكالات
أميركا
دونالد ترامب
نيويورك
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