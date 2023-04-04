فنلندا تصبح العضو الـ31 في «الناتو».. وروسيا تهدد

انضمت فنلندا، اليوم الثلاثاء، إلى حلف شمال الأطلسي لتصبح العضو الـ31 في هذه المنظومة بعد سياسة عدم انحياز عسكري اعتمدتها على مدى ثلاثة عقود، ما يشكّل نقطة تحوّل استراتيجية للحلف أثارت غضب روسيا.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الوصيّ على المعاهدة التأسيسية للحلف الدفاعي، خلال حفل في مقر الحلف في بروكسل "نعلن فنلندا العضو الحادي والثلاثين في الحلف مع تسلمنا وثيقة الانضمام هذه".
وقال وزير الدفاع الفنلندي انتي كايكونن قبل الحفل "هذا بالتأكيد يوم عظيم لفنلندا (...)، لكنه أيضاً أمر جيد لحلف شمال الأطلسي".
في وقت سابق، أشاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ ووزير الخارجية الأميركي بـ"يوم تاريخي".
وقال بلينكن في بروكسل "استطيع القول، إن (هذا الانضمام) قد يكون الأمر الوحيد الذي يمكن أن نشكر (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين عليه، لأنه قام مجدداً بتسريع أمر قال إنه يريد تفاديه عبر الهجوم على أوكرانيا.
ونددت روسيا بخطوة تعد مساسا بأمنها وتوعدت باتخاذ "إجراءات مضادة".
وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين "هذا تصعيد جديد للوضع. توسيع حلف شمال الأطلسي يشكل مساسا بأمننا وبمصالحنا الوطنية".
وأصبحت الدولة الاسكندنافية التي تتشارك مع روسيا حدودًا بطول 1300 كيلومتر، العضو الحادي والثلاثين في حلف شمال الأطلسي في ذكرى تأسيسه في الرابع من أبريل 1949.