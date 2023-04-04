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فنلندا تصبح رسمياً عضواً بـ«الناتو»

وزير خارجية فنلندا خلال تسليمه وثيقة الانضمام
4 ابريل 2023 16:59

أصبحت فنلندا عضوا بحلف شمال الأطلسي، اليوم الثلاثاء، ليكتمل بذلك تحول تاريخي في السياسة الأمنية أطلقه هجوم روسيا على أوكرانيا.

واستكمل وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو عملية الانضمام بتسليمه وثيقة رسمية لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بمقر الحلف في بروكسل.

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المصدر: وكالات
الحلف الأطلسي
الناتو
فنلندا
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