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أول تصريح لبلينكن بعد انضمام فنلندا إلى «الناتو»

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
4 ابريل 2023 16:45

اعتبر وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، أن انضمام فنلندا الى حلف شمال الأطلسي هو "يوم تاريخي" للحلف.

وقال بلينكن في بروكسل "استطيع القول إن (هذا الانضمام) قد يكون الأمر الوحيد الذي يمكن أن نشكر (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين عليه، لأنه قام مجددا بتسريع أمر قال إنه يريد تفاديه عبر الهجوم على أوكرانيا.

 

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أوكرانيا
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