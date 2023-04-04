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موسكو: انضمام فنلندا لـ«الناتو» يهدد أمن روسيا

دميتري بيسكوف
4 ابريل 2023 16:42

قال متحدث باسم الكرملين، اليوم الثلاثاء، إن انضمام فنلندا لحلف شمال الأطلسي «الناتو» يهدد الأمن الروسي ومصالح البلاد الداخلية.

ونقلت وكالة «انترفاكس» الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف «توسيع الناتو يمثل هجوما على أمننا ومصالحنا القومية».

وأضاف أن روسيا سوف تضطر لاتخاذ إجراءات مضادة.

ورفض بيسكوف ما يتردد عن أن انضمام فنلندا للناتو مماثل لانضمام  أوكرانيا للناتو، وهو ما تخشاه روسيا.

وأوضح بيسكوف «الوضع مع فنلندا مختلف كليا عن الوضع مع أوكرانيا».

وقال إن فنلندا لم تكن أبدا «معادية لروسيا» وليس لديها خلاف مع موسكو.

وأضاف «الوضع في أوكرانيا على العكس تماما، وربما يكون أكثر خطورة».

وأشار إلى أنه لذلك السبب شنت روسيا «عملية عسكرية خاصة» في أوكرانيا.

ويذكر أن فنلندا كانت تتبنى موقفا محاديا منذ عقود، ولم تطمح للانضمام للناتو حتى العام الماضي، عندما بدأ الهجوم الروسي على أوكرانيا، التي غيرت الرأي العام في فنلندا بشأن الناتو.

 

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المصدر: وكالات
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حلف الناتو
فنلندا
دميتري بيسكوف
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