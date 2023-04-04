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تحذير من خطط لإيواء مهاجرين على متن سفن عائمة

أرشيفية
4 ابريل 2023 16:11

تواجه وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، تحدياً قانونياً بشأن خطتها لإيواء مهاجرين على متن سفن عائمة، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية «بي آيه ميديا» اليوم الثلاثاء.

ويعارض مجلس دورست الذي يديره المحافظون استخدام ميناء بورتلاند كموقع لتلك السفن، وقال البرلماني المحافظ المحلي ريتشارد دراكس: «سنرى بأي طريقة يمكننا إيقاف هذا».

ويمكن لسفينة بيبي ستوكهولم، التي تردد أنها ستكلف دافعي الضرائب أكثر من 20 ألف جنيه إسترليني (25 ألف دولار) يومياً، استيعاب أكثر من 500 مهاجر.

وأكد مسؤولو ميناء بورتلاند أن وزارة الداخلية اختارت الميناء كموقع لإحدى سفن المهاجرين، لكن مجلس دورست قال إن لديه «مخاوف جدية بشأن مدى ملاءمة الموقع لمثل هذه المنشأة».

 

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