ماكرون يزور الصين

يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الصين، الأربعاء. ويغادر ماكرون فرنسا مساء الثلاثاء ليصل بعد ظهر الأربعاء بالتوقيت المحلي إلى العاصمة الصينية حيث يلتقي الجالية الفرنسية. والخميس يجري لقاءات مع المسؤولين الصينيين تشارك بجزء منها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين من أجل توجيه رسالة موحدة. ويشارك بعدها في مأدبة عشاء رسمية. ويتوجه الجمعة إلى كانتون حيث سيلتقي طلابا صينيين.
ويرافق الرئيس الفرنسي نحو ستين رئيس شركة فرنسية منها إيرباص وكهرباء فرنسا وفيوليا مع تركيز على الانتقال في مجال الطاقة وهي من التحديات التي تعتبر باريس أنه ينبغي التقدم في إطارها مع بكين. ويتوقع أن يتخلل هذه اللقاءات توقيع اتفاقات.
وأوضحت أوساط ماكرون أن الرئيس ينوي الاستمرار بالدفع باتجاه "ولوج أفضل إلى السوق الصينية" على غرار ما فعل في زيارتيه عامي 2018 و2019.