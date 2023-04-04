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«الناتو»: انضمام فنلندا «يوم تاريخي»

الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج
4 ابريل 2023 15:40

وصف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرج الانضمام المقبل لفنلندا للناتو «باليوم التاريخي».

وقال ستولتنبرج قبل اجتماع وزراء خارجية دول الحلف إن انضمام فنلندا للحلف سوف يجعلها «أكثر أمنا ويجعل الناتو أكثر قوة».

وأضاف ستولتنبرج أن ضم عضو جديد للناتو وسيلة ملائمة للاحتفال بالذكرى الـ74 لتأسيس الحلف.

وأوضح ستولتنبرج مجددا أن دخول فنلندا للناتو يظهر إخفاق سياسة الرئيس الروسي فلادمير بوتين التي تهدف لوقف توسع الحلف.

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المصدر: وكالات
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ينس ستولتنبرج
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