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الكرملين يتوعد بعد انضمام فنلندا إلى «الناتو»

مبنى الكرملين
4 ابريل 2023 15:28

وعد الكرملين، الثلاثاء، باتخاذ «إجراءات مضادة» بعد انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، واصفاً توسيع الحلف بأنه «مساس بأمن» روسيا.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين: «هذا تصعيد جديد للوضع. توسيع حلف شمال الأطلسي يشكل مساساً بأمننا وبمصالحنا الوطنية».

وأضاف: «هذا يضطرنا إلى اتخاذ إجراءات مضادة».

 

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المصدر: وكالات
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حلف الناتو
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فنلندا
الكرملين
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