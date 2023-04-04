الأربعاء 5 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

للمرة الأولى... الرئيس الكوري الجنوبي يستخدم حق النقض

الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه إن
4 ابريل 2023 14:10

استخدم الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك -يول، اليوم الثلاثاء، حق النقض «الفيتو» ضد مشروع قانون مثير للجدل يلزم الحكومة بشراء فائض محصول الأرز.

وهذه أول مرة يمارس فيها الرئيس الفيتو ضد أحد التشريعات منذ توليه مهام منصبه، حسبما أفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وجاء رفض يون لتنقيح قانون إدارة الحبوب خلال اجتماع لمجلس الوزراء، حيث طلب من الجمعية الوطنية إعادة النظر في مشروع القانون وسط انتقادات بأنه سيؤدي إلى إهدار موارد الحكومة.

ويلزم مشروع القانون، الذي أقرته الجمعية الوطنية التي تهيمن عليها المعارضة في 23 مارس الماضي، الحكومة بشراء فائض محصول الأرز إذا تجاوز الإنتاج الطلب المقدر بنسبة 5-3%، أو إذا انخفضت الأسعار بنسبة 8-5% أو أكثر مقارنة بالعام المنصرم.

وقال الرئيس يون خلال الاجتماع: «واصلت حكومتنا باستمرار توضيح الآثار الجانبية لمشروع هذا القانون للجمعية الوطنية، ولكن للأسف الشديد أقرته الجمعية الوطنية من جانب واحد دون أن يأخذ حظه من المناقشة».

وأضاف: «هذا التنقيح لقانون إدارة الحبوب هو (قانون الشراء الإجباري لبقايا الأرز) ويتطلب أن تشتري الحكومة جميع كميات الأرز المتبقية، بغض النظر عن مستوى استهلاك الأرز في الأسواق، ومن ثم إنفاق مبالغ هائلة من أموال دافعي الضرائب الثمينة».

 

 

أخبار ذات صلة
كوريا الجنوبية تجري مناورات بحرية مشتركة مع أميركا واليابان
اندلاع حرائق غابات في كوريا الجنوبية
المصدر: وكالات
كوريا الجنوبية
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
«الاتحاد للطيران»: إتمام أول دفعة من برنامج منح رخصة طيار متعدد الطواقم
الاقتصادي
«الاتحاد للطيران»: إتمام أول دفعة من برنامج منح رخصة طيار متعدد الطواقم
اليوم 14:22
«مطارات أبوظبي» توقع اتفاقية شراكة مع «جيتكس»
الاقتصادي
«مطارات أبوظبي» توقع اتفاقية شراكة مع «جيتكس»
اليوم 14:17
مليار درهم تمويلات «أبوظبي الإسلامي» للشركات الصغيرة والمتوسطة
الاقتصادي
مليار درهم تمويلات «أبوظبي الإسلامي» للشركات الصغيرة والمتوسطة
اليوم 14:14
«الإمارات دبي الوطني» ينظّم أول إصدار من الصكوك لـ«مصرف الراجحي»
الاقتصادي
«الإمارات دبي الوطني» ينظّم أول إصدار من الصكوك لـ«مصرف الراجحي»
اليوم 14:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©