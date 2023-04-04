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هزة أرضية بالمنطقة الحدودية بين ليبيا وتونس

زلزال بقوة 6,1 يضرب شمال اليابان
4 ابريل 2023 14:14

تعرضت منطقة صحراوية شرق مدينة البئر الأحمر بولاية تطاوين التونسية المتاخمة لليبيا، لهزة أرضية في الساعات الأولى من الثلاثاء، بلغت قوتها 3.4 درجة على مؤشر ريختر وفق محطات رصد الزلازل التونسية.
 
قالت مؤسسة رؤية الليبية لعلوم الفضاء وتطبيقاته إن سكان مناطق غرب ليبيا شعروا بهذه الهزة، وهي الثانية التي يتم الإبلاغ عنها خلال نحو 24 ساعة.

تحدث الكثيرون من سكان العاصمة طرابلس ومدن الساحل الغربي عن شعورهم بهزة أرضية قبيل فجر يوم الإثنين، لكن لم ترد أي بيانات أو تفاصيل بشأن تلك الهزة في المراصد العالمية المعتمدة، وعلى رأسها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، في حين أصدر المركز الليبي للاستشعار عن بعد بيانا قال فيه إنه لا يستطيع نفي أو تأكيد حدوث هذه الهزة لأن كثيرا من المواطنين تواصلوا معه بشأن إحساسهم بها.

رجح المركز في إيضاحه أن تكون تلك الهزة نتيجة حركة فالق العزيزية الممتد تحت سلسلة جبال نفوسة من الخمس إلى وازن، موضحا أن الهزات الخفيفة تحدث باستمرار في ليبيا وليس بالضرورة أن تتحول إلى زلازل مدمرة، وهذا الشيء طبيعي نتيجة للحركات التكتونية وحركات التركيبات الجيولوجية مثل الصدوع والفوالق المنتشرة في المناطق الليبية.

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المصدر: وكالات
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ليبيا
هزة أرضية
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