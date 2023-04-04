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بوريل: الصين عليها المساهمة في إحلال السلام بأوكرانيا

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف هاوتزر قرب باخموت
4 ابريل 2023 13:59

 قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء إن الصين عليها واجب أخلاقي يحتم عليها المساهمة في إرساء السلام في أوكرانيا.

وأضاف بعد اجتماع مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بروكسل "الصين عليها واجب أخلاقي للمساهمة في إحلال سلام عادل".

 

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المصدر: وكالات
جوزيب بوريل
أوكرانيا
الصين
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