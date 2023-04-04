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الجيش الأميركي يعلن مقتل قيادي بارز من «داعش» في سوريا

أرشيفية
4 ابريل 2023 13:55

أعلن الجيش الأميركي، اليوم الثلاثاء، أنه قتل قياديا بارزا من تنظيم داعش في سوريا، كان مسؤولا عن التخطيط لهجمات في أوروبا.

وقال مركز القيادة العسكرية الأميركية في بيان إن خالد عيد أحمد الجبوري، قُتل أمس الاثنين، في ضربة أحادية الجانب بشمال غرب سوريا.

وأوضح الجيش الأميركي أن الجبوري كان مسؤولا عن التخطيط لهجمات داعش أوروبا، وعن تطوير قيادة شبكة التنظيم.

وقال الجنرال مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأميركية: "لا يزال (داعش) يمثل تهديدا للمنطقة، وخارجها".

وأشار إلى أنه ليس هناك مؤشرات على وقوع إصابات بين المدنيين نتيجة للضربة.

وجاء في البيان أن "مقتل خالد عيد أحمد الجبوري سيعطل، بصورة مؤقتة، قدرة التنظيم على التخطيط لشن هجمات خارجية".

 

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مقتل قيادي «داعشي» بضربة أميركية في سوريا
المصدر: وكالات
الجيش الأميركي
أميركا
الإرهاب
سوريا
داعش
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