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باكستان تدفع لتخصيص مقاعد إضافية في مجلس الأمن

مجلس الأمن (أرشيفية)
4 ابريل 2023 13:41

أكدت باكستان، التي تعارض بشدة زيادة عدد الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، دعوتها مجدداً لضمان التمثيل العادل في الهيئة الأممية التي تضم 15 عضواً بزيادة أعضاء منتخبين، غير دائمين، حتى تصبح أكثر ديمقراطية وفعالية، حسبما أفادت وكالة أنباء أسوشيتد برس الباكستانية اليوم الثلاثاء.

ونقلت الوكالة عن السفير عامر خان، نائب الممثل الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة، قوله للمندوبين لدى استئناف المفاوضات الحكومية الدولية لإصلاح مجلس الأمن، والتي كانت توقفت في الماضي، اليوم الثلاثاء، إنه «من الواضح من المناقشات التي أجريت حتى الآن، أن هناك أرضية مشتركة بين الدول الأعضاء حول فكرة توسيع المقاعد في فئة غير الدائمين».

يشار إلى أن المفاوضات الشاملة لإصلاح مجلس الأمن بدأت بالجمعية العامة في فبراير 2009 بشأن خمسة مجالات رئيسية، هي فئات العضوية، وحق النقض «الفيتو» والتمثيل الإقليمي وحجم مجلس الأمن الموسع، وأساليب عمل المجلس وعلاقته مع الجمعية العامة. 

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المصدر: وكالات
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