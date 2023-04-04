الصين تحذر من استخدام أميركا لقواعد إضافية في الفلبين
جنود أميركيون
4 ابريل 2023 13:34
حذرت الصين الثلاثاء من أن واشنطن "تهدد السلام والاستقرار الإقليمي"، بعد اتفاق جديد يسمح للولايات المتحدة باستخدام أربع قواعد عسكرية إضافية في الفيليبين.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ "انطلاقا من المصلحة الفردية، تواصل الولايات المتحدة (..) تعزيز انتشارها العسكري في المنطقة" مؤكدة أن "النتيجة ستكون حتما زيادة التوتر العسكري وتهديد السلام والاستقرار الإقليميين".
وأضافت "يجب أن تفكر الدول في المنطقة بعمق حول ما هو ملائم وما هو مفيد للجميع، من أجل اتخاذ خيارات مفيدة حقا لمصالحها وأيضا للسلام والاستقرار الإقليميين".
وكانت الفيليبين أعلنت الإثنين تحديد أربع قواعد عسكرية إضافية يمكن للولايات المتحدة استخدامها، إحداها قريبة من بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه وأخرى غير بعيدة من تايوان.