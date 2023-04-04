نيوزيلندا... رئيسة الوزراء السابقة جاسيندا أرديرن تتولى دوراً جديداً
رئيسة الوزراء السابقة جاسيندا أرديرن
4 ابريل 2023 12:43
أعلن رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هيبكنز، اليوم الثلاثاء، أن رئيسة الوزراء النيوزيلندية السابقة جاسيندا أرديرن، ستتولى دورا جديدا في استهداف المحتوى المتطرف والإرهابي على الإنترنت.
وقال هيبكنز إنه عين أرديرن كمبعوثة خاصة لمبادرة "نداء كرايستشيرش"، التي أسستها في أعقاب هجوم إرهابي في مدينة كرايستشيرش أسفر عن مقتل 50 شخصا في عام 2019.
وتعمل المبادرة عبر الحكومات وقطاع التكنولوجيا والمجتمع المدني للقضاء على المحتوى الإرهابي والمتطرف العنيف على الإنترنت.
وستعمل أرديرن، وفقا للدور الذي تم إنشاؤه حديثا، كممثل رفيع لنيوزيلندا في المسائل المتعلقة بمبادرة "نداء كرايستشيرش"، حيث ستعمل بشكل وثيق مع فرنسا كقادة مشاركين.
وقال هيبكنز إن مبادرة "نداء كرايستشيرش" تعد "أولوية في السياسة الخارجية" للحكومة، وجاسيندا أرديرن "في وضع فريد" لتولي هذا الدور.
وأضاف هيبكنز "ستساعد علاقاتها مع القادة وشركات التكنولوجيا ودافعها للتغيير على زيادة وتيرة وطموح العمل الذي نقوم به من خلال نداء كرايستشيرش".
وقال هيبكنز "قيادة جاسيندا أرديرن في نداء كرايستشيرش جعلت بالفعل من نيوزيلندا والعالم مكانا أكثر أمانا".
وتتولى أرديرن القيام بالدور من دون مقابل مادي، وستقدم تقاريرها مباشرة إلى هيبكنز. وكانت أرديرن قد أعلنت بشكل غير متوقع استقالتها من منصب رئيسة الوزراء في يناير الماضي. ومن المقرر أن تلقي أرديرن خطابها الأخير في البرلمان النيوزيلندي غدا الأربعاء.