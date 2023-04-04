حريق ضخم في مجمع للتسوق ببنجلاديش

قال مسؤولون في إدارة الإطفاء في بنجلاديش إن فرق الإطفاء وجنوداً من الجيش يعملون اليوم الثلاثاء، لإخماد حريق ضخم شب في مجمع للتسوق يضم نحو ثلاثة آلاف متجر في العاصمة داكا.
ولم ترد تقارير حتى الآن عن سقوط قتلى أو مصابين في الحريق الذي اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء لكن تم استدعاء الجيش للمساعدة بعد أن انتشرت ألسنة اللهب بسرعة في منطقة بانجابازار المكتظة بالسكان والمتاجر والتي تضم أسواق الأقمشة التي تشتهر بها البلاد.
وقال رشيد بن خالد مسؤول خدمة الإطفاء لرويترز إن 50 وحدة إطفاء تعمل لإخماد الحريق الذي لم يعرف سببه بعد. وأتى الحريق على أغلب المتاجر لكن لم ترد معلومات عن وجود أي محاصرين في الداخل وأشار خالد إلى أن سبب ذلك هو أن الحريق اندلع في الساعات الأولى من الصباح قبل فتح أغلب المتاجر. وقال مسؤول إطفاء إن الدخان عم المنطقة وارتفعت ألسنة اللهب من المجمع مما أعاق جهود الإنقاذ.