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فنلندا تصبح العضو الـ31 في حلف الناتو اليوم

فنلندا تصبح العضو الـ31 في حلف الناتو اليوم
4 ابريل 2023 11:09

من المقرر أن تنضم فنلندا لحلف شمال الأطلسي (الناتو) اليوم الثلاثاء، لتصبح العضو الـ31  في الحلف.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج إن الحلف سوف يحتفل بانضمام فنلندا من خلال مراسم رفع العلم " في يوم جيد من أجل أمن فنلندا وأمن الشمال، وبالنسبة للناتو بأكمله".

ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية دول الناتو في بروكسل لمدة يومين في مقر الحلف لمناقشة الأزمة الأوكرانية. ويتزامن الاجتماع مع الذكرى السنوية الـ74 لتأسيس الحلف.

 

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المصدر: وكالات
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الناتو
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