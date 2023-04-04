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الأولى في تاريخ الولايات المتحدة.. كواليس محاكمة ترامب

دونالد ترامب
4 ابريل 2023 10:49

أصدر قاضي قراراً بمنع كاميرات القنوات التلفزيونية داخل قاعة محكمة مانهاتن، التي سوف تشهد توجيه الاتهامات للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب اليوم الثلاثاء.

وذكرت صحيفة نيويورك ديلي نيوز أن قاضي المحكمة العليا بالولاية خوان ميرشان قرر في وقت متأخر من أمس الاثنين أنه سوف يتم السماح لخمسة مصورين بالدخول لقاعة المحكمة، ولكن سوف يتم قصر كاميرات الفيديو على الممرات، كما سوف يُمنع الصحفيون من اصطحاب أجهزة لاب توب داخل القاعة.

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وكتب في قراره " لم تشهد الولايات المتحدة في تاريخها توجيه اتهامات جنائية لرئيس حالي أو سابق. توجيه الاتهامات لترامب اجتذب اهتماماً عاماً وإعلامياً غير مسبوق".

المصدر: وكالات
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأميركية
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