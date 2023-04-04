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رئيسة تايوان تلتقي رئيس مجلس النواب الأميركي في كاليفورنيا

رئيسة تايوان تلتقي رئيس مجلس النواب الأميركي في كاليفورنيا
4 ابريل 2023 09:28

ستلتقي رئيسة تايوان، تساي إنج وين، مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي غداً الأربعاء خلال توقفها في كاليفورنيا، حسبما أكد المكتب الرئاسي التايواني في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وتعتزم تساي التوقف في الولايات المتحدة عند عودتها من أميركا الوسطى، حيث التقت بقائدي جواتيمالا وبليز، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية الرسمية.

ومن المتوقع أن تحضر اجتماعاً للحزبين الأربعاء يعقده مكارثي في مكتبة رونالد ريجان الرئاسية في سيمي فالي.

وقال المتحدث باسم تساي، كزافييه تشانج، إنه لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت تساي ستلقي خطاباً خلال الاجتماع مع مكارثي لكن الاستعدادات مستمرة.

 

 

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المصدر: وكالات
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