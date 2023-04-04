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مقتل شخص وإصابة 30 في حادث خروج قطار عن مساره في هولندا

مقتل شخص وإصابة 30 في حادث خروج قطار عن مساره في هولندا
4 ابريل 2023 08:37

لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب 30 آخرون بينهم 19 إصابتهم خطرة، في حادث خروج قطار ركاب عن مساره اليوم الثلاثاء في بلدة فورشوتن في جنوب هولندا ، بحسب أجهزة الطوارئ الهولندية.

وأفادت أجهزة الطوارىء بأن القطار خرج عن مساره بعد اصطدامه بمعدات بناء على القضبان في بلدة  فورشوتن الواقعة في ضاحية لاهاي الشمالية الشرقية.. لافتة إلى أنه تم نقل المصابين بإصابات خطيرة إلى المستشفيات المجاورة، فيما يعالج 11 شخصا في المكان.

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 وذكرت وسائل إعلام أن الحادث أدى إلى خروج العربة الأمامية عن مسارها وسقوطها في أحد الحقول، بينما اندلع حريق في العربة الخلفية قبل إخماده لاحقًا. 

المصدر: وام
هولندا
حادث
حادث قطار
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