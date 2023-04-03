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رئيسة تايوان تشكر بيليز على دعمها تايبيه

رئيسة تايوان تشكر بيليز على دعمها تايبيه
4 ابريل 2023 01:54

شكرت رئيسة تايوان تساي إنغ-وين بيليز على دعمها الدبلوماسي في خضم «التهديدات المستمرة والضغوط» الصينية.

والتقت تساي رئيس وزراء بيليز في المحطة الأخيرة من جولتها في أميركا الوسطى، حيث يتضاءل حلفاء الجزيرة، وذلك بعد أسبوع على قطع هندوراس العلاقات مع تايبيه وقرارها الاعتراف ببكين في 26 مارس.

وبيليز وغواتيمالا هما الحليفان الوحيدان لتايوان في أميركا الوسطى.

 

 

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المصدر: وكالات
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