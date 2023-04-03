الأردن وألمانيا تدعوان لإعداد تدابير لبناء الثقة بين إسرائيل والفلسطينيين

برلين (وكالات)

أعلنت ألمانيا والأردن اعتزامهما القيام بجهود وساطة جديدة من أجل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط. وفي أعقاب لقائها مع نظيرها الأردني أيمن الصفدي، قالت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك في برلين أمس: إنه سيتم عقد لقاء قريب في العاصمة الألمانية، بمشاركة كل من مصر والأردن وفرنسا وألمانيا، وهي الصيغة التي يطلق عليها «عملية ميونيخ».

ودعا الوزيران إلى ربط المفاوضات في هذا الإطار مع المحادثات التي تجري فيما يطلق عليه صيغة العقبة لإعداد تدابير لبناء الثقة بين إسرائيل والفلسطينيين. وقالت بيربوك: إن من المهم إلى جانب الجهود المبذولة لتخفيف التوتر في الوضع الأمني أن تتم مراعاة نهج سياسي لحل الصراع، وأضافت أن ألمانيا والأردن متفقتان على أن حل الدولتين لا يزال يوفر أفضل أرضية للإسرائيليين والفلسطينيين حتى يتمكنوا من العيش في سلام وكرامة وأمن وتقرير للمصير.

من جانبه، قال الصفدي: إن إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لن يتحقق إلا بعد أن يحصل الفلسطينيون على حقوقهم في دولة ذات سيادة تتواجد جنباً إلى جنب مع إسرائيل.