الثلاثاء 4 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الأردن وألمانيا تدعوان لإعداد تدابير لبناء الثقة بين إسرائيل والفلسطينيين

الأردن وألمانيا تدعوان لإعداد تدابير لبناء الثقة بين إسرائيل والفلسطينيين
4 ابريل 2023 02:02

برلين (وكالات)

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو للدفع قدماً بعملية السلام في الشرق الأوسط
16 جريحاً بانفجار عبوة ناسفة في جنوب سوريا

أعلنت ألمانيا والأردن اعتزامهما القيام بجهود وساطة جديدة من أجل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط. وفي أعقاب لقائها مع نظيرها الأردني أيمن الصفدي، قالت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك في برلين أمس: إنه سيتم عقد لقاء قريب في العاصمة الألمانية، بمشاركة كل من مصر والأردن وفرنسا وألمانيا، وهي الصيغة التي يطلق عليها «عملية ميونيخ». 
ودعا الوزيران إلى ربط المفاوضات في هذا الإطار مع المحادثات التي تجري فيما يطلق عليه صيغة العقبة لإعداد تدابير لبناء الثقة بين إسرائيل والفلسطينيين.  وقالت بيربوك: إن من المهم إلى جانب الجهود المبذولة لتخفيف التوتر في الوضع الأمني أن تتم مراعاة نهج سياسي لحل الصراع، وأضافت أن ألمانيا والأردن متفقتان على أن حل الدولتين لا يزال يوفر أفضل أرضية للإسرائيليين والفلسطينيين حتى يتمكنوا من العيش في سلام وكرامة وأمن وتقرير للمصير. 
من جانبه، قال الصفدي: إن إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لن يتحقق إلا بعد أن يحصل الفلسطينيون على حقوقهم في دولة ذات سيادة تتواجد جنباً إلى جنب مع إسرائيل.

الأردن
ألمانيا
إسرائيل
فلسطين
أنالينا بيربوك
أيمن الصفدي
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
«الفاو»: الإمارات شريك موثوق في الإغاثة الدولية
الإمارات
«الفاو»: الإمارات شريك موثوق في الإغاثة الدولية
اليوم 02:03
فلسطينيون يستعدون لتناول طعام الإفطار في ساحة المسجد الأقصى (أ ف ب)
عربي ودولي
الإمارات تدعو للدفع قدماً بعملية السلام في الشرق الأوسط
اليوم 02:03
العراقيون يشكون ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال رمضان
عربي ودولي
العراقيون يشكون ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال رمضان
اليوم 02:03
تأهب أمني بنيويورك عشية مثول ترامب أمام القضاء
عربي ودولي
تأهب أمني بنيويورك عشية مثول ترامب أمام القضاء
اليوم 02:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©