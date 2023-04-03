ليبيا.. اجتماع عسكري أمني لبحث توحيد الصفوف

حسن الورفلي (بنغازي)

التقى عدد من أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» رفقة عددٍ من القيادات الأمنية في غرب وشرق ليبيا مع آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي في مدينة الزنتان غرب البلاد.

ويشهد المسار العسكري في ليبيا تقارباً بين الأطراف العسكرية والأمنية في شرق وغرب البلاد، مما يؤكد وجود رغبة وإرادة سياسية حقيقية تدفع نحو توحيد صفوف المؤسستين العسكرية والأمنية، وتدفع نحو تحقيق توافق بين القوى المختلفة، تمهيداً لإجراء الانتخابات.

يأتي ذلك بعد أيام من اجتماع قيادات عسكرية وأمنية ليبية كبيرة في طرابلس برعاية البعثة الأممية، حيث تم الاتفاق على دعم جهود إجراء انتخابات وتشكيل حكومة موحدة، ومواصلة العمل في مسار توحيد المؤسسات العسكرية من خلال رئاسات الأركان، وذلك توحيد المؤسسات الأمنية وباقي مؤسسات الدولة الليبية.

وأكد الباحث الليبي إدريس حميد، أن اللقاء المستمرة بين العسكريين الليبيين وقادة التشكيلات المسلحة تمثل بداية لتوحيد المؤسسة العسكرية وتقويتها ومساهمتها في دعم المسار السياسي للدفع نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد، لافتا إلى أن لجنة «5+5» تعمل بشكل مضنٍ وروح عالية ولقاء الزنتان للتأكيد على تثبيت وقف إطلاق النار والتوجيه نحو توحيد المؤسسة

وحذر حميد، في تصريحات لـ«الاتحاد»، من أي محاولة لدفع المؤسسة العسكرية الليبية في صراع مع أي مقاتلين أجانب أو مرتزقة داخل ليبيا، مؤكدا دعم الليبيين لإخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، مع ضرورة تجنيب ليبيا دفع فاتورة أي صراع دولي، مضيفاً «المسار العسكري بإمكانه أن يكون رافداً قوياً للعملية السياسية، ويمكن أن يتولى مجلس عسكري إدارة البلاد لحين التجهيز للانتخابات حال فشل التوافق السياسي».

إلى ذلك، جددت الولايات المتحدة الأميركية، أمس، الدعوة للرحيل العاجل لجميع القوات الأجنبية من ليبيا.

وقالت السفارة الأميركية لدى ليبيا، تعليقاً على تقرير لجنة تقصي الحقائق الأممية في ليبيا: «تشارك الولايات المتحدة القلق العميق الذي أعربت عنه بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة».

وأضافت «سنواصل الوقوف إلى جانب الشعب الليبي، وسنستخدم الأدوات والسلطات المتاحة لنا، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للسعي إلى مساءلة جميع منتهكي حقوق الإنسان».