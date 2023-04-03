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تأهب أمني بنيويورك عشية مثول ترامب أمام القضاء

تأهب أمني بنيويورك عشية مثول ترامب أمام القضاء
4 ابريل 2023 02:03

نيويورك (وكالات)

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عززت شرطة مدينة نيويورك الأميركية الإجراءات الأمنية قبل المحاكمة المتوقعة للرئيس السابق ترامب اليوم، بشأن اتهامات جنائية تتعلق بدفع أموال لـ«شراء الصمت» قبيل انتخابات 2016.
وقال ترامب على منصة Truth Social إنه سيغادر مقر إقامته في منتجع مار إيه لاغو في ولاية فلوريدا وسيسافر إلى برج ترامب قبل الحضور إلى قاعة المحكمة في مانهاتن صباح اليوم، مشيراً إلى أنه سيلقي تصريحات من مار إيه لاغو، مساء اليوم، بعد مثوله أمام المحكمة في نيويورك.
ووضعت حواجز فولاذية بالقرب من برج ترامب والمحكمة بينما يستعد مسؤولو الأمن لاحتجاجات محتملة.  وقالت شرطة نيويورك في بيان بشأن الاحتجاجات المتوقعة على توجيه الاتهام إلى ترامب، إن «الضباط وضعوا في حالة تأهب وتظل وزارة الأمن الداخلي على استعداد للاستجابة حسب الحاجة وستضمن أن يتمكن الجميع من ممارسة حقوقهم بشكل سلمي»، مؤكدة أنه «لا توجد تهديدات موثوقة حالية لمدينة نيويورك».
ووجهت هيئة محلفين كبرى الاتهام إلى الرئيس السابق يوم الخميس الماضي في قضية بشأن الأموال التي دفعت خلال الحملة الرئاسية لعام 2016 لشراء الصمت.
ولم يتم الإعلان عن التهم المحددة بعد، لكن ترامب نفى مراراً ارتكاب أي مخالفات جنائية أو دفع أي أموال لشراء الصمت، وقد وصف التحقيق بأنه «مطاردة الساحرات».

نيويورك
دونالد ترامب
أميركا
القضاء الأميركي
شرطة نيويورك
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