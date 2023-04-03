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فرنسا.. محاكمة 11 عضواً بـ«الكردستاني» بتهمة «تمويل الإرهاب»

أرشيفية
4 ابريل 2023 02:02

باريس (وكالات)

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يحاكم القضاء الفرنسي في باريس اعتباراً من اليوم 11 مسؤولاً في حزب العمال الكردستاني بتهم «ابتزاز» أشخاص من الجالية الكردية و«تمويل الإرهاب».
ويخوض حزب العمال الكردستاني حركة تمرد مستمرة منذ عقود في تركيا، وتصنفه أنقرة كما الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منظمة «إرهابية». 
يحاكم الرجال الأحد عشر وجميعهم يحملون الجنسية التركية أمام محكمة الجنايات في باريس بتهم أبرزها «تمويل الإرهاب» والابتزاز.
ولا يقر أي من المتهمين بانتمائه إلى الحزب الذي يؤكدون أن وجوده محصور «في جبال» كردستان، بعيداً عن فرنسا، حيث يعيشون.
لكنّ المحققين واثقون من انتمائهم إلى حزب العمال الكردستاني، ويعتقدون أن فرنسا وكذلك ألمانيا وهولندا تمثّل «قواعد خلفية» تنشط فيها «خلايا سرية» بهدف تعبئة الجالية الكردية التي تعد 120 إلى 150 ألف شخص في فرنسا، و100 ألف في هولندا، ونحو مليون في ألمانيا.

فرنسا
تمويل الإرهاب
القضاء الفرنسي
حزب العمال الكردستاني
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