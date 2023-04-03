بولندا تسلم أوكرانيا مقاتلات «ميج 29»

واورسو (وكالات)

أعلنت بولندا، أمس، تسليم أوكرانيا أولى الطائرات المقاتلة من طراز «MiG-29» التي سبق أن وعدت بها، بعد إعلان مماثل صدر عن سلوفاكيا أواخر مارس الماضي، مشيرةً إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيزور البلاد في 5 أبريل الجاري.

وقال المستشار في الرئاسة البولندية مارسين برجيتش، إنه «تم إرسال عدد من طائرات MiG» مشيراً إلى أنها «مفيدة لأوكرانيا للدفاع عن أمننا جميعاً».

وتوقع برجيتش أن «يزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بولندا في الخامس من أبريل الجاري». وأعلن الرئيس البولندي أندريه دودا منتصف مارس الماضي، أن بلاده تنوي إرسال 4 طائرات إلى أوكرانيا، ما جعل بولندا أول دولة عضو في حلف شمال الأطلسي «الناتو» تتخذ مثل هذا القرار.

وبعد ذلك، أعلنت سلوفاكيا أنها أرسلت أول 4 مقاتلات «MiG-29» إلى أوكرانيا في 23 مارس، كما وعدت براتيسلافا بتسليم ما مجموعه 13 طائرة من هذا الطراز إلى كييف. وتطالب كييف حلفاءها الغربيين بإرسال قاذفات مقاتلة حديثة، على أمل الحصول على «F-16» الأميركية.

وجاءت هذه التحركات وسط تطورات ميدانية تمثلت في إعلان طرفي الصراع روسيا وأوكرانيا تصريحات متضاربة بشأن السيطرة على مدينة باخموت في شرق أوكرانيا.

ومنذ أشهر، يحاول الجيش الروسي السيطرة على باخموت، وهي مدينة ذات أهمية استراتيجية محدودة لكنها اكتسبت أهمية رمزية كبيرة بسبب طول مدة المعارك حولها. وأعلنت القوات الروسية، الأحد، رفع العلم الروسي فوق مبنى الإدارة، إلا أن الرئاسة الأوكرانية قالت إنه لا صحة على الإطلاق «لادعاءات» سيطرة روسيا على باخموت، وإن المدينة «لا تزال أوكرانية».

وذكر المتحدث باسم القيادة العسكرية الأوكرانية الشرقية سيرجي تشيريفاتي، أن المكان الذي رفعت فيه القوات الروسية علمها ليس معروفاً، وأنها زعمت زوراً الاستيلاء على المدينة.

وأحرزت روسيا، التي تقول إنها ضمت ما يقرب من 20% من أراضي أوكرانيا، تقدماً في الأسابيع الأخيرة قرب باخموت، لكن هجومها الشتوي لم يسفر حتى الآن عن السيطرة الكاملة على المدينة. وتقول روسيا، إن الاستيلاء على باخموت سيكون خطوة نحو الاستيلاء على منطقة دونباس الصناعية المكوّنة من دونيتسك ولوجانسك، فيما تقول دول غربية، إن القيمة الاستراتيجية لباخموت ضئيلة.