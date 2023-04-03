محادثات روسية أممية حول تنفيذ صفقة الحبوب

موسكو (وكالات)

ناقش نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، أمس آليات تنفيذ صفقة الحبوب، خلال مكالمة هاتفية. وأشارت وزارة الخارجية الروسية، إلى أنه تم إيلاء اهتمام خاص لمهمة إعادة ترميم خط أنابيب الأمونيا «تولياتي - أوديسا» واستئناف العمل به، مع الأخذ بعين الاعتبار الدور الإشرافي لمارتن غريفيث في مبادرة البحر الأسود.

كما بحث الجانبان تنفيذ مجموعة اتفاقات إسطنبول، المصممة لتعزيز الأمن الغذائي العالمي وتقديم المساعدة للبلدان المحتاجة في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية.

وتهدف مبادرة حبوب البحر الأسود، التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا بين روسيا وأوكرانيا في يوليو الماضي، إلى الحيلولة دون وقوع أزمة غذاء عالمية من خلال السماح بتصدير الحبوب من ثلاثة موانئ أوكرانية.