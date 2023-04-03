كوريا الجنوبية تجري مناورات بحرية مشتركة مع أميركا واليابان

سيؤول (وكالات)

بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان أمس، مناورات بحرية ثلاثية بمشاركة حاملة طائرات أمريكية، في المياه جنوب شبه الجزيرة الكورية، وسط جهود تعزيز الردع ضد التهديدات المتزايدة من كوريا الشمالية. وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه ستجرى تدريبات لمكافحة الغواصات وللبحث والإنقاذ تستمر ليومين، والتي تشارك فيها حاملة الطائرات يو إس إس نيميتز، في المياه الدولية جنوب جزيرة جيجو الجنوبية.

وجاءت المناورات المشتركة في أعقاب أعمال بيونج يانج الاستفزازية، مثل كشف النقاب عن الرأس الحربي النووي التكتيكي هواسان 31- الأسبوع الماضي وإجراء اختبار على هجوم نووي بمسيرة تحت الماء قبل أيام. وقالت الوزارة في بيان صحفي «تم الترتيب لتعزيز قدرات الاستجابة لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان ضد التهديدات تحت الماء المتطورة لكوريا الشمالية، بما في ذلك إطلاق صاروخ باليستي من الغواصات».