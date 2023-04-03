9 قتلى من أسرة واحدة جراء السيول في شبوة

عدن (الاتحاد)

قتل 9 أشخاص يمنيون من أسرة واحدة، بينهم نساء وأطفال غرقاً، بعد أن جرفت السيول سيارة كانوا على متنها، في مديرية «بيحان» غربي محافظة شبوة، حسب ما أفادت مصادر محلية.

وأكدت وسائل إعلام يمنية، أنه تم العثور على ثلاث جثث فيما لايزال البحث جارياً عن بقية الجثث الأخرى.

ومنذ مطلع الأسبوع، تسببت الأمطار الغزيرة وتدفق السيول في وفاة 13 شخصاً، بينهم أطفال في محافظات يمنية عدة، فضلاً عن أضرار مادية كبيرة بالمنازل ومخيمات النازحين وجرف العديد من الأراضي الزراعية والممتلكات.

وفي السياق، حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو»، من هطول أمطار غزيرة وفيضانات كبيرة في عدة محافظات يمنية خلال الأيام القادمة.

جاء ذلك في نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الصادرة للفترة من 1 إلى 10 أبريل الجاري، والذي نشره مكتب «الأوتشا» في اليمن.

وقالت «الفاو»، إن أكثر من 9 آلاف أسرة يمنية تضررت من الفيضانات والعواصف المطرية التي ضربت محافظات صنعاء والمحويت وذمار وعمران وحجة وريمة وإب وصعدة وتعز وحضرموت ومأرب، منذ منتصف مارس.

وأضافت أن التوقعات تؤكد هطول أمطار غزيرة في جميع المدن التي اجتاحتها الفيضانات تقريباً، وستسبب فيضانات كبيرة حتى منتصف أبريل الجاري.

وأوضحت أن نحو 32500 شخص سيتعرضون لخطر الفيضانات في حوض «وادي ذنة» الذي يمتد من صنعاء إلى ذمار، بالإضافة إلى «وادي بنا» الممتد من إب إلى لحج، و«وادي المسيلة» في حضرموت و«وداي مور» في حجة وفي محافظتي الجوف ولحج.

ودعت «الأوتشا» إلى الاستعداد في تلك المناطق والكثير من المرتفعات لهطول الأمطار والفيضانات الأكثر شدة خلال الأسبوع المقبل.