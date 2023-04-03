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لبنان يحقّق في اختلاس 318 ألف دولار من سفارتها بأوكرانيا

لبنان يحقّق في اختلاس 318 ألف دولار من سفارتها بأوكرانيا
4 ابريل 2023 02:03

بيروت (الاتحاد)

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يحقّق القضاء اللبناني في قضية اختلاس 318 ألف دولار من سفارة البلاد في أوكرانيا، وفق ما أفاد مسؤول قضائي أمس، بينما تعمل وزارة الخارجية على تقليص نفقات بعثاتها على وقع الانهيار الاقتصادي.
ومنذ سبتمبر ظهرت شبهات الاختلاس فتح القضاء اللبناني تحقيقات بشأنها لاحقاً وتم بموجبها استجواب السفير علي ضاهر، الذي كُفت يده عن السفارة، لمرات عدة. وقال المسؤول القضائي المطلع على القضية، إن «الاختلاس طال صندوق السفارة الذي يتغذّى من رسوم تجديد جوازات السفر لأبناء الجالية اللبنانية المقيمين في أوكرانيا، ومن الوكالات ورسوم عقود الزواج وغيرها».
وأشار إلى أن التقديرات الأولية بيّنت أن قيمة الأموال المختلسة بلغت 318 ألف دولار أميركي. وكفّت وزارة الخارجية يد السفير ووضعته بالتصرّف في انتظار انتهاء التحقيقات الجارية بعدما استدعته مع مساعده إلى بيروت.
وبحسب المصدر ذاته، توارى المساعد عن الأنظار بعد حضوره جلسة استجواب واحدة لتصدر النيابة العامة التمييزية إثر ذلك «بلاغ بحث وتحرّ بحقه».

لبنان
أوكرانيا
القضاء اللبناني
وزارة الخارجية اللبنانية
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