لبنان.. المعلمون يتظاهرون لتحسين أوضاعهم المعيشية

دينا محمود (بيروت، لندن)

نفذ معلمو المرحلة الثانوية في لبنان، أمس، وقفة أمام وزارة التربية في بيروت، بمشاركة عددٍ من الطلاب والأهالي للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية. وحمل مئات من المعلمين لافتات تطالب بالحصول على حقوقهم، وترفض تجاهل الوزارة لمطالبهم. وعلّق المعلمون تدريس المرحلة الثانوية منذ مطلع 2023، في محاولة للضغط على الحكومة للاستجابة إلى مطالبهم، بينما استمرت العملية التعليمية لبقية المراحل. وألقى عدد من أهالي الطلبة، كلمات أيدت تحرك المعلمين، وأكدوا أن «كرامة الطلاب من كرامة الأستاذ».

ويتقاضى موظفو القطاع العام في لبنان رواتبهم بالدولار، على سعر صرف يحدده المصرف المركزي بناءً على العرض والطلب، والذي حدده حاكم المصرف رياض سلامة بـ 60 ألف ليرة للدولار الواحد. ومنذ 2019، يعاني الشعب اللبناني أزمة اقتصادية حادة غير مسبوقة، أدت إلى انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار، وشح الأدوية والوقود وسلع أساسية أخرى إلى جانب هبوط حاد في القدرة الشرائية.

ومع دخول شهر رمضان المبارك يومه الـ 13، كانت رقعة الفعاليات الاحتجاجية المطلبية تتسع، لتمتد إلى نقابة الصيادلة بالإضافة إلى احتجاجات المعلمين، التي كانت قد أعلنت منتصف الأسبوع الجاري، أن أبواب الصيدليات ستُغلق احتجاجاً على نفاد الأدوية، وتجاهل السلطات لهذا الأمر.

وجاء الإعلان عن هذا التحرك، بعد أسبوعين من توقف الشركات المستوردة للأدوية في لبنان، عن توريده للصيدليات بالأسعار التي تحددها وزارة الصحة، وذلك في ظل الانهيار الذي يضرب العملة المحلية، التي فقدت أكثر من 90% من قيمتها، منذ أكتوبر 2019، وهو ما زج بالبلاد في أزمة، تُصَنَّف من بين الأسوأ في العالم بأسره، على مدار الأعوام الـ 150 الماضية.

وفي تصريحات نشرها موقع «أل مونيتور» الإلكتروني، حذر خبراء من أن الكثير من اللبنانيين، أصبحوا الآن غير قادرين بالفعل، على الحصول على الأدوية المُنقذة للحياة، بعدما شَحَّت في الصيدليات، أو صارت باهظة الثمن، على نحو لا يجعل شراءها في متناول الأشخاص العاديين، الذين ضُرِبت القدرة الشرائية لهم في مقتل بفعل الأزمة. ويزيد من صعوبة المشهد المعيشي اللبناني في رمضان الحالي، إغلاق بعض محطات الوقود أبوابها، في ظل ما يقوله المسؤولون عنها، من أن الأسعار التي تحددها الحكومة لما يقدمونه من وقود لزبائنهم غير عادلة على الإطلاق، مُطالبين السلطات بالسماح لهم بتسعير المحروقات، بالدولار، وذلك بعد أن أصبح هذا الخيار المعروف باسم «الدولرة»، أمراً واقعاً في الكثير من القطاعات في لبنان.