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«الداخلية اللبنانية» تعلن جهوزيتها لإجراء الانتخابات البلدية

«الداخلية اللبنانية» تعلن جهوزيتها لإجراء الانتخابات البلدية
4 ابريل 2023 02:02

بيروت (الاتحاد)

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أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية، أمس، جهوزيتها لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية ابتداءً من 7 مايو المقبل.  وقال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي في مؤتمر صحافي إن الحكومة اللبنانية ملزمة بدعوة الهيئات الناخبة وستصدر التعاميم اللازمة بخصوص الترشيح للانتخابات.  وأشار إلى أن استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية هو تحد للحكومة لمصلحة اللبنانيين ولتطبيق القانون.  وطالب بتأمين الاعتمادات اللازمة لخوض الانتخاب وأن المبلغ المطلوب لإجرائها ليس كبيراً مقابل ما أنفق في العامين الماضيين.  ودعا إلى «التزام الانتخابات في موعدها لأهميتها»، معلناً أن القوائم الانتخابية حاضرة.

الداخلية اللبنانية
لبنان
الانتخابات البلدية
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