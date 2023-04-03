ترامب يصل نيويورك للمثول أمام المحكمة في سابقة تاريخية
ترامب يصل نيويورك للمثول أمام المحكمة في سابقة تاريخية
4 ابريل 2023 00:53
وصل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الثلاثاء إلى نيويورك حيث سيمثل الثلاثاء أمام محكمة لإبلاغه رسمياً بتوجيه تهم جنائية إليه، في حدث غير مسبوق لرئيس أميركي سابق.
وحطّت الطائرة الخاصة التي أقلّت ترامب في مطار لاغوارديا آتية من فلوريدا بعد رحلة استمرّت ساعتين ونصف الساعة.
ومن المتوقّع أن يمضي الرئيس السابق ليلته في برج ترامب على أن يتوجّه عصر الثلاثاء إلى محكمة مانهاتن.
وكانت لقطات تلفزيونية أظهر موكبًا يغادر منزل ترامب في مارالاغو عند الساعة 12,20 (16,20 بتوقيت غرينتش)، للتوجّه إلى نيويورك، المدينة التي صنع فيها الرئيس السابق اسمه وحيث يأمل في استغلال مثوله أمام المحكمة لاستثارة حملة تأييد لترشحه للانتخابات الرئاسية في عام 2024.
وحمل العشرات أعلاماً مؤيدة لترامب وأعلاماً أميركية واصطفوا على طول الطريق الذي مرّ فيه الموكب.
وفي مطار بالم بيتش الدولي، استقلّ ترامب طائرته الخاصة وهي من طراز بوينغ 757، ولوّح للصحافيين خلال صعوده سلّمها.
وكتب على منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشل» قبل دقائق من إقلاع الطائرة عند الواحدة ظهرًا (17,00 بتوقيت غرينتش) «متّجه إلى نيويوك. فلنجعل أميركا عظيمة مجددًا!!».
ووُضعت شرطة مدينة نيويورك في «حالة تأهب» قبل مثول ترامب أمام المحكمة.
وحذّر رئيس بلدية نيويورك إريك آدمز الاثنين من أنّ أيّ شخص في المدينة سيتوسّل العنف للاحتجاج خلال المحاكمة التاريخية للرئيس السابق سيتمّ «توقيفه ومحاسبته أيّاً كان».