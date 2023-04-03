زيلينسكي يكرم 400 قروي عاشوا شهراً في قبو

عبر الرئيس فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، عن عرفانه بشجاعة نحو 400 من سكان قرية في شمال أوكرانيا احتجزوا في قبو مدرسة لمدة 27 يوماً.
وسافر الرئيس الأوكراني إلى قرية ياهيدني، الواقعة في منطقة تشيرنيهيف، وألقى فيها خطاباً مفعماً بالعواطف عن بقاء القرويين أسرى في مساحة تقل عن 200 متر مربع في الشهر الأول من الهجوم الروسي في فبراير 2022.
وقال زيلينسكي، إن 11 شخصاً ماتوا أثناء المحنة.
وتجلت علامات التأثر على زيلينسكي أثناء إحياء الذكرى وقال «هؤلاء عاشوا وانتظروا أوكرانيا في الظلام على نحو ما... عاشوا وقوفاً وجلوساً».
وفي زيارة زيلينسكي للقرية، رافقه نائب المستشار الألماني روبرت هابيك والأمينة العام للمجلس الأوروبي ماريا بيجينوفيتش بوريتش.
وزار زيلينسكي الخطوط الأمامية عدة مرات في الأسبوعين الماضيين.
وشكر زيلينسكي هابيك وبوريتش على حضورهما وقال إن من المهم أن يرى حلفاء أوكرانيا مثل هذا القبو.