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غينيا الاستوائية تسجل 10 وفيات بفيروس «ماربورغ»

فيروس ماربورغ يتسبب بحمى نزفية قاتلة
3 ابريل 2023 23:15

بلغت الحصيلة المؤقتة الجديدة لوباء فيروس ماربورغ الذي ينتشر في غينيا الاستوائية، 10 وفيات مؤكدة، بحسب وزارة الصحة في غينيا الاستوائية.

ودعت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي غينيا الاستوائية إلى إبلاغها بحالات الإصابة بفيروس ماربورغ بسبب مخاوف من انتشار العدوى بشكل أكبر مما تم الإعلان عنه.

وحذرت المنظمة من «وباء محتمل ينتشر على نطاق واسع»، ويمكن أن يطال الغابون والكاميرون المجاورين على وجه الخصوص.

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المصدر: وام
فيروس ماربورج
غينيا الاستوائية
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